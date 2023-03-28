"Теперь это его окоп": бобер взял штурмом укрепление ВСУ (видео)

Украинские военные защищают и животных

У украинских военных случаются не только с котами и собаками, как с боевым котом Томом, но и с дикими животными. Так, к нашим бойцам забежал в окопы бобер.

Смешное видео опубликовал военный под псевдонимом Вугр на своем TikTok-канале. На видео мужчины пытаются вытащить немалого водоплавающего грызуна из окопа. Тот явно забежал в вырытую канаву из любопытства.

Человек тянет его за хвост, чтобы тот не укусил. Однако бобер вырывается и убегает обратно к окопу. Это происходит под отчаянный крик военного, который не удержал: "КУДА Б**ТЬ!". Впрочем, зверь не планирует бежать от военных. Животное забежало обратно в окоп, где спокойно продолжило изучать место, которое его так заинтересовало.

Видео получило более сотни тысяч лайков и комментариев. Люди шутят, что "теперь это его окоп". Зрители говорят, что видели в военных всяческих животных, но бобер очень удивил. Однако другие военные и их близкие в комментариях рассказывают, что несли службу рядом с лошадьми и даже пасшимися рядом страусами. А вот бегавшие вокруг олени очень донимали своим криком.

Другие делятся историями, как бобры опасны. Соответственно, солдаты должны были как-то вытащить бобра из окопа, потому что животное может нанести серьезные повреждения. Также часть людей приводит версии, почему бобер мог так рваться в окоп. Кроме простого любопытства, животное могло иметь вблизи своих родственников или где-то здесь была его территория.

Напомним, что ВСУ ценят каждую жизнь, поэтому спасают на фронте и пушистиков – забирают к себе и защищают. Так, украинские воины похвастались своим собратьем – котёнком Зюликом, который всегда не прочь с ними поиграть. А на днях мать погибшего военного отыскала собаку, которую ее сын хотел забрать домой с линии фронта.