В рядах ВСУ почти год воюет бывший "якудза": японский доброволец дал совет всем украинцам (фото)

Японец собирается сражаться с российскими захватчиками, пока здоровье будет позволять ему это делать

С начала полномасштабного российского вторжения большое количество добровольцев из других стран стали на защиту Украины. Среди них борется за справедливость и 50-летний японец с позывным "Харусан", который почти 20 лет был членом мафиозной группировки "Якудза" и еще 10 лет провел в тюрьме.

Когда в Украине началась полномасштабная война, "Харусан" решил взять в руки оружие и защищать нашу страну, чтобы таким образом "искупить грехи прошлого". Об этом японец рассказал в интервью "Радио Свобода".

Фото - "Радио Свобода"

По его словам, членом "Якудзы" он стал в 16 лет. В то время в группировке был его отец. Это стало одной из причин, почему следующие 20 лет "Харусан" был связан с мафией.

"Я бросил якудзу, и у меня есть оба мизинца. Когда-то был такой обычай, чтобы выбраться из банды, отрезали фалангу мизинца. Но времена изменились, и эта традиция уже устарела. В современных условиях людям, которые хотят завязать с якудзой, не отсекают пальцы. Когда мне было 35, со мной произошел серьезный инцидент и я ушел из организации, потому что не хотел создавать проблем", — вспоминает японец.

У "Харусана" практически все тело покрыто татуировками, присущими членам группировки. Но в прошлом году к ним добавилась еще одна, выделяющаяся из всех — украинский символ Тризуб.

Фото - "Радио Свобода"

"И он символизирует мою решимость. Решимость, если нужно будет положить жизнь за Украину", — заявил мужчина.

Фото - "Радио Свобода"

По словам японца, его решение воевать против оккупантов в рядах ВСУ связано с тем, что исход этой войны может оказать влияние на будущее Японии.

"Я приехал в Украину почти год назад, 1 апреля, вскоре после начала войны. Конечно, я не знал языка и сам себе так думал: вот я еду, не зная языка, как оно будет, что случится, но смотря на ужас, которые здесь происходили, и те жертвы, которые уже были на тот момент, я понял, что не стоит вообще беспокоиться о таких мелочах, как языковой барьер и т.д.", — отметил военный.

Оказавшись в украинской армии, японец овладел специальностью снайпера и отправился на передовую. Воевал на Запорожском направлении. С ноября 2022 года "Харусан" проходит подготовку в "Грузинском национальном легионе".

Фото - "Радио Свобода"

Из-за незнания языка бо́льшую часть времени он общается с побратимами жестами. Но если воинам нужно что-то сложное объяснить японцу, ему показывают текст на телефоне через переводчик.

"Я собираюсь быть в Украине, пока мне будет позволять мое физическое состояние. Хочу быть здесь до победы Украины. Это первое. А вот после этого даже не думаю, трудно загадывать, что там будет дальше. Если Украина проиграет, это будет проблемой для всех стран, это будет потерей мира во всем мире, то есть мира не будет в случае поражения Украины, будет еще больше войн", – подытожил "Харусан".

Мужчина также обратился к каждому украинцу и посоветовал никогда не падать духом, что бы ни случилось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионер ведет TikTok, чтобы собирать деньги на ВСУ. Он активно проводит стримы для сбора денег, один из них длился непрерывно 22 часа.