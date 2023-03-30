Сменил гаечный ключ на автомат ради Украины: трубопроводчик из Николаева погиб на фронте

Воину было 42 года

В Украине продолжается, развязанная россией война, которая ежедневно забирает жизни наших защитников и мирных граждан. Трагическая весть пришла на днях в город Николаев.

Об этом сообщает "Николаевводоканал", работником которого был погибший.

Как стало известно, на фронте погиб 42-летний трубопроводчик Жидких Алексей Николаевич. В начале полномасштабного вторжения мужчина не колеблясь сменил гаечный ключ на автомат, чтобы защитить свою родину от россиян.

Больше года он мужественно защищал нашу землю в самых горячих точках ведения боевых действий, а дома героя ждала жена и несовершеннолетний сын. Однако, дождаться отца и мужа им было не суждено. На днях он погиб в бою.

"Боль и уныние… Вечная память каждому, кто погиб за Украину!", — пишут его коллеги.

Ранее мы писали, что на войне погиб закарпатский спортсмен, участник соревнований по лыжному спортивному туризму Василий Зубрицкий. Защитнику Украины было всего 28 лет.

Также мы сообщали, что В боях за Бахмут погиб сын главы правления "Донецкоблгаза". Юноша был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел на защиту нашей Украины.