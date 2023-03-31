В Украине сторонников переговоров с россией все меньше - результаты соцопроса

Ответы практически одинаковы во всех регионах

Хотя в мире время от времени поднимается вопрос о переговорах между Украиной и россией, в нашем правительстве пока заявляют, что переговоры со страной-агрессором невозможны. И в этом, руководство Украины поддерживают и рядовые граждане.

Об это свидетельствуют результаты нового опроса, который был проведен в феврале-марте 2023 года социологической службой Центра Разумкова.

Так, согласно опубликованным данным, если в сентябре-октябре 2022 года 17% респондетов считали, что в переговоры с россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 64% были не согласны с этим. В феврале-марте уже текущего года доля тех, кто так считает, стала еще меньше (13%), а тех, кто с этим не согласен, выросла до 72%.

Также меньше стало согласных с суждением "переговоры с россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (уменьшение с 21% до 18%), И соответственно, стало больше тех, кто с этим не согласен — было 60% — стало 65%.

Вместо этого больше стало тех, кто считает, что "переговоры с россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (согласны соответственно 57,5% и 61%), не согласны соответственно 22% и 21% .

С тем, что переговоры с россией можно начинать уже сейчас, несколько чаще, чем жители других регионов, согласны южане (26%, тогда как в других регионах — от 6% до 15%). В Южном регионе относительное большинство (46%) выступает против этого (в других регионах – абсолютное большинство – от 68% до 85%).

При этом тех, кто считает, что "переговоры с россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год", составляют большинство во всех регионах (от 56,5% на Юге до 65% на Западе).

Социологический опрос проводился методом face-to-face. Социологи опросили 2020 респондентов в возрасте от 18 лет только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский назвал неожиданную причину отказа от переговоров с путиным.

Также мы сообщали, что россию оригинально подталкивают к переговорам.