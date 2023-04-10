Известная защитница "Азовстали", сыгравшая свадьбу прямо в бункере, освобождена из плена (фото)

"Нава" вернулась домой вместе с еще 99 украинцами

Украина продолжает возвращать своих граждан. 10 апреля из российского плена домой вернулись 100 наших соотечественников, которых захватили россияне во время боев за Киевскую область и Мариуполь.

Среди возвращенных домой украинцев можно увидеть и известную защитницу "Азовстали" Валерию Карпиленко с позывным "Нава". Героиня стала известна на всю Украину во время обороны Мариуполя, который она защищала плечом к плечу со своим мужем Андреем "Бородой". Она сыграла свадьбу с ним прямо в убежище на меткомбинате 5 мая – в день создания легендарного полка "Азов". Кольца пришлось соорудить из фольги.

История глубоко тронула и осталась в сердцах украинцев. Однако, к сожалению, уже спустя несколько дней мужчина погиб во время вражеского обстрела.

Теперь спустя множество невыносимых испытаний защитница дома. Она была запечатлена на видео с обмена вместе другими нашими воинами.

Напомним, ранее мы писали, что спустя почти год плена домой вернулся известный украинский легкоатлет.

Также мы сообщали, что спустя два месяца после плена военный, чье фото с яблоком облетело соцсети, возвращается в ВСУ.