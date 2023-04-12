Оккупанты готовятся покинуть Запорожскую АЭС? Что удалось узнать украинским спецам

Коллаборанты Энергодара уже получили соответствующее предупреждение

Российские оккупанты рассматривают сценарии эвакуации с территории Запорожской атомной электростанции, откуда осенью прошлого года ВСУ пытались выбить захватчиков.

Как в среду, 12 апреля, сообщили в Центре национального сопротивления (портал, созданный Силами спецопераций — Ред.), оккупанты уже успели сообщить привезенным на электростанцию сотрудникам "росатома" и местным коллаборантам о вероятной принудительной эвакуации. Сейчас идет составление списков их родственников, чтобы все были готовы оперативно уезжать по первому же сигналу.

Напомним, что после того, как российские войска захватили ЗАЭС, довольно большое количество работников не покинули свои рабочие места и вынужденно согласились сотрудничать с "росатомом". Именно благодаря этим людям стабильная работа АЭС продолжается даже в условиях оккупации.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как российские оккупанты жестоко избили руководителя управления ЗАЭС Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. Кроме того, захватчики задержали и заперли в подвале начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера. Последний отвечает за ядерную и радиационную безопасность на электростанции.