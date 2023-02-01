Сотрудничающие с "Росатомом" работники Запорожской АЭС - коллаборанты? Экс-министр энергетики высказал свое мнение

Сейчас ситуация на станции критическая

После захвата российскими оккупантами во время войны Запорожской атомной электростанции многие ее сотрудники остались на своих рабочих местах, согласившись сотрудничать с "Росатомом". Однако осуждать их за такое решение нельзя.

Такое мнение в эксклюзивном интервью "Телеграфу" сообщил бывший министр энергетики Украины Иван Плачков.

По его словам, эти люди работают в таких условиях, чтобы продолжать обеспечивать стабильность станции.

"Я бы советовал руководителям Минэнерго, премьер-министру и президенту быть сдержаннее в этом вопросе. Если люди написали заявления и продолжили работать, чтобы обеспечить стабильность станции, их нельзя осуждать. Я бы дал этим работникам другой месседж: подписывайте что угодно и делайте все возможное, чтобы после освобождения ЗАЭС продолжила работу для Украины", — считает Плачков.

Бывший министр также добавил, что если наших специалистов заменит персонал "Росатома", то нельзя исключать, что уже вскоре энергоблоки будут не только в нерабочем, но и непригодном для ремонта состоянии.

"Сейчас ситуация на станции критическая. На ее территории есть хранилище отработанного топлива. Что там с оборудованием, никто точно не знает. Меня это очень беспокоит. ЗАЭС рискует стать второй ЧАЭС, которая ничего не производит, но постоянно тянет средства на содержание", — подытожил Иван Плачков.

Полное интервью с экс-министром Иваном Плачковым читайте на сайте "Телеграф": "Долги за электричество растут. У облэнерго нет средств на приобретение и ремонт трансформаторов", — Иван Плачков.

Напомним, ранее мы писали о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление россиян о размещении на запорожской атомной электростанции оружия.