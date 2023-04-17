Дуда закрыл рот всем, кто призывает прекратить помощь Украине

Польша оказывает и будет оказывать поддержку Украине, кроме того, страна-союзница призывает к этому весь мир

Президент Польша Анджей Дуда заявил о большом количестве призывов остановить оказание помощи Украине, которые появились в последнее время. Однако каждый, кто так считает, по мнению польского лидера, хочет, чтобы россия победила в войне.

Если сейчас не помогать Украине, то россия может выиграть, и это в свою очередь будет только первым шагом со стороны страны-агрессора к распространению своего господства на народы этой части Европы. Об этом Дуда заявил во время пресс-конференции с президентом Италии Серджио Маттареллой, передает PAP.

"Были и очень тревожные слова с призывом прекратить помощь Украине. Что ж, как сосед Украины, президент республики Польша, а также президент государства-члена Европейского Союза, я хочу сказать отсюда, из нашей части Европы, что любой, кто призывает к прекращению помощь Украине, сегодня, в условиях продолжающейся российской агрессии, фактически действует в интересах москвы. Действительно, работает в интересах россии. Фактически он хочет, чтобы россия победила Украину", – сказал он.

Анджей Дуда добавил, что поляки поддерживают украинцев, и понимают их стремление быть независимыми. В то же время они прекрасно знают "российскую жадность, жадность властвовать над другими народами, порабощать другие народы, лишать их потенциала и использовать его".

"Мы их поддерживаем и будем поддерживать, и мы призываем весь мир оказывать эту поддержку Украине постоянно, пока эта война не закончится поражением россии. россия не может выиграть эту войну. Если россия выиграет эту войну, она нападет на другие страны", – сказал Дпрезидент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале Апреля Анджей Дуда сообщил о планах Польши передать Украине еще несколько истребителей МиГ-29.