Травил украинцев в газовых камерах: СБУ вышла на след комбата росгвардии (фото, видео)

СБУ идентифицировала комбата росгвардии, который отдавал приказ травить украинцев в "газовых камерах"

Служба безопасности Украины установила личность одного из комбатов росгвардии, который причастен к пыткам и убийствам украинцев в газовых камерах.

Как сообщила пресс-служба СБУ 20 апреля, причастным к массовым пыткам на юге Украины оказался командир батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск росгвардии подполковник Аюба Эльдаров.

Следствие установило, что оккупанты назначили его т.наз."комендантом" поселка Черниговка во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области.

В его обязанности входило подавление движения сопротивления и проведение массовых репрессий против мирных жителей. По указания оккупанта были сформированы карательные отряды из российских военных и местных предателей.

"По приказу Эльдарова, рашисты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их. В застенках к людям применяли жестокие пытки с использованием ядовитых химических веществ и электротока. Задокументирован факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных камерах, где держали украинских пленников", — сообщают в СБУ.

Целью таких пыток было выбить из наших патриотом информацию о расположении ВСУ.

В СБУ отмечают, что указанный оккупант лично принимал участие в задержаниях и пытках. Кроме того, он покрывал убийства похищенных граждан своими подчиненными.

Силовики получили свидетельства трех местных жителей, которые прошли российские пытки и смогли вырваться из плена.

Ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала дочь гауляйтера Чернобаевки.