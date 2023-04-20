"Мама погибла во время артобстрела": украинские военные спасли дикого кабанчика и назвали "Донбассиком" (видео)

У животного не было шансов на выживание, если бы не наши воины

Украинские военные обожают животных и по возможности спасают каждое живое существо на фронте. Или подкармливают, как делал с нутрией украинский парамедик Андрей. Сейчас сеть тронула история дикого кабанчика, которого спасли наши бойцы.

Поросенка нашли воины ВСУ, среди которых Андрей Ващук. В своем TikTok-канале военнослужащий опубликовал несколько видео, где рассказал, что кабанчика назвали "Донбассиком" — в честь места, где его обнаружили. Как рассказал Андрей в комментариях, животное скорее всего единственное, выжившее из всей семьи:

"Мамка с малышами попали под вражеский обстрел, единственный спасшийся. Нашли у позиций", — рассказывает воин. Военные приютили животное и начали откармливать и заботиться о нем. Обустроили кабанчику вольер.

За это время у "Донбасса" появились тысячи поклонников в сети. Благодаря своей популярности поросенок даже помогал собрать деньги военным на дрон.

Как стало недавно известно, "Донбасс" решили отдать в заповедник. По словам военных, они не в состоянии были его с собой возить. Поэтому передали животное Хмельницкому заповеднику в Винницкой области, где за ним присмотрят. Андрей Ващук обещает, что видео с "Донбассиком" будут еще — их будут посылать работники заповедника.

Напомним, ранее украинские военные насмешили сеть борьбой с бобром. Ведь животное пыталось попасть в овраг, чтобы исследовать его. А раньше бойцы спасли жизнь еще одному пушистику — коту Тому, которого оставили на дороге прямо под Херсоном. Котика выходили и отвезли в Киев.