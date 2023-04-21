Падение российской бомбы на Белгород: Данилов раскусил суть провокации рф

Данилов считает, что рф намеренно могла сбросить бомбу на Белгород

российская армия оккупантов продолжает совершать обстрелы своих городов с целью провокаций. Такими словами на падение российской бомбы на Белгород отреагировал секретарь СБНО Алексей Данилов.

На своей странице в Twitter он написал, что обстрелы оккупантами своих же территорий совершаются для того, чтобы запугать мирных жителей.

"Белгород. Оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы своих городов, чтобы запугать мирных жителей и спровоцировать эскалацию.

Только предоставление дальнобойного оружия Украине позволит локализовать источник московитских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску", — написал Данилов.

Напомним, что российский самолет Су-34 сбросил бомбу на Белгород вечером 20 апреля. Снаряд упал на дорогу, которая проходит между многоэтажными жилыми домами. В результате падения образовалась воронка диаметром в 20 метров. В минобороны рф сообщили, что при выполнении полета самолета произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса".

Также "Телеграф" публиковал новые данные о пострадавших в результате падения бомбы в Белгороде.