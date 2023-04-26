путину не понравится: премьер Италии назвала условия, при которых возможен конец войны в Украине

В Италии уверены, что завершение войны возможно только на условиях Украины

Премьер Италии Джорджа Мэлони, которая ранее очень эмоционально высказалась на счет войны в Украине, снова выступила со словами поддержки. Они подчеркнула, что ради достижения мира нельзя отдавать россии уже захваченные территории и другие земли, которые она захочет. Война должна закончиться исключительно на условихя Украины.

Об этом Джорджа Мэлони заявила во время выступления на двусторонней конференции в Риме, передает "Укринформ". По ее словам, у Италии не было другого выбора, как поддерживать Украину в "ее борьбе за свободу, территориальную целостность и солидарность Европы".

"Украинский народ борется также за нас. Украинский народ своей борьбой не приближает конфликт, он его отдаляет. Та поддержка, которую мы оказываем, это поддержка, которую мы должны оказывать", — сказала премьер-министр Италии.

Она также добавила, что хочет донести мировому сообществу один простой посыл: Украина должна жить в мире и Италия хочет внести свой вклад в достижение этой цели. Это касается не только военной помощи, но и политической поддержки.

"Когда мы говорим о каких-либо предстоящих переговорах по завершению этого конфликта, тема захвата (украинских территорий россией — Ред.) никогда не может быть обменена на слово "мир". То есть мы можем выйти из этого конфликта только на условиях Украины и тех инициатив (президента Зеленского — Ред.), которые мы сейчас продвигаем вперед", — отметила Мэлони.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Италии заговороили о переговорах россии и Украины. По мнению главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто, войну можно закончить только за столом переговоров, но Запад должен и дальше помогать Украине обороняться от агрессора.