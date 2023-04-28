"Не поеду в Бахмут быть мясом": известная парамедик высадила попутчика прямо на трассе из-за оскорбительных слов

Девушку осудили ее близкие

Высказывания мужчин в тылу в сторону военнослужащих часто становятся причиной скандала, поскольку некоторые из них выражают откровенное пренебрежение к защитникам. К примеру, бизнесмен в Буковеле получил волну критики в свой адрес. А на днях украинская парамедик Ирина Цыбух высадила из машины мужчину за оскорбительные слова о мобилизованных.

Как сообщает женщина у себя в Twitter, накануне по дороге в Киев она подобрала мужчину, у которого сломалась машина. Однако вскоре возмущенная высадила его на обочину под дождь:

"Это случилось, потому что он не лох, чтобы мобилизовываться и не поедет в Бахмут быть мясом. После того, как я сказала, что вернулась из-под Бахмута, встала на аварийную и сказала ему быстро у**бывать из моей машины, он сказал, что сразу видно, что я военная", — говорится в сообщении.

Теперь, по словам Ирины, ее критикуют близкие люди из-за этого поступка. Как отмечает парамедикиня, по их мнению, мужчина теперь будет считать всех военных таковыми. А также не понимают, почему она не довезла его в какой-то населенный пункт. В комментариях Ирину поддерживают. А также соглашаются, что у мужчины не было права так высказываться об украинских военных.

Напомним, что вопиющий случай пренебрежения к украинскому воину произошел в Хмельницком в храме УПЦ МП. Военного избили за протест против Московского патриархата.

А другого украинского военного вообще напоили снотворным и обворовали до нитки во Львове. Он сам нашел грабителя и привел в полицию, но того до сих пор не задержали.