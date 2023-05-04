Криминала будет больше, чем после афганской войны: украинцев предупредили о большой проблеме

Пока в Украине ничего не делается для того, чтобы этого избежать

Украинцы никак не могут дождаться, когда же война наконец закончится, прекратятся обстрелы и смерти мирных жителей, однако даже после завершения боевых действий обстановка не сразу стабилизируется и страну еще ждет большая вспышка криминала, если не успеть до того времени предпринять меры.

Мнение об этом высказал публицист, блогер и политический деятель Юрий Гудыменко в рамках программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Гудыменко обратил внимание на то, что сейчас на фронте воюет условно более миллиона человек, и когда война закончится, им нужно будет дать рабочие места, множество льгот, выплат и гарантий.

"Речь о тех самых двух гектарах, которые чисто математически уже не выходят, об огромном количестве социальных льгот, выплат, при том, что в бюджете денег на это нет абсолютно. Более того, речь идет о миллионе рабочих мест, которые государство в любом случае дать не может, может разве что пригласить инвесторов, для чего нужно создать условия, чтобы заходили люди, заходил капитал, и я пока не вижу, чтобы работа над этим шла, а проблема будет огромной", — подчеркнул он.

"В период между демобилизацией и выбором человеком своей цели на ближайшие годы, кем он станет, — он пойдет переучиться куда-то, работать, или в криминал, секту, еще куда-нибудь, — пройдет очень маленький промежуток времени. Нельзя победить и сказать: теперь мы будет год искать инвесторов, потом год инвесторы будут что-то готовить, а еще через год появятся рабочие места. За эти три года мы получим взрыв криминала больше, чем после афганской войны. Так нельзя, думать нужно уже тут и сейчас", — подытожил Гудыменко.

Как сообщал "Телеграф", ранее Юрий Гудыменко рассказывал, как Украина изменится после Победы в войне с россией, — он утверждает, что страну будет просто невозможно узнать.