ВСУ контратаковали под Авдеевкой, наступление врага в Бахмуте замедлилось: свежие карты боев в Украине

Отбиты за сутки 40 атак врага

Россияне обвиняют Украину в ударе беспилотником по Кремлю. Аналитики считают, что могло быть сделано, чтобы довести войну до внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации.

В отчете Института изучения войны сообщается, что враг может планировать провести другие операции под фальшивым флагом и увеличить количество дезинформации перед украинским контрнаступлением. Финансист вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что оно уже начался, вероятнее всего, его цель — привлечь поддержку для наступления в Бахмуте, которое в последнее время все более замедляется.

Однако наступление продолжается, и враг имеет определенные успехи в Бахмуте и его окрестностях. Наземные атаки, по данным Генштаба ВСУ, произошли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Российские военные провели ограниченные атаки в окрестностях Белогоровки (10 км к югу от Кременной) в поисках слабых мест обороны. На этом участке фронте враг ведет себя осторожно, но сохраняет высокий темп артиллерийского огня.

Карта боевых действий в Луганской области

Враг продолжает попытки захвата Бахмута. По данным DeepState, атаки в западной части города не прекращаются, в то же время сил у врага не так много и продвижение значительно замедлилось. Если будут подтянуты резервы из сел вокруг, войска рф возобновят наступление. ISW сообщает, что враг подошел ближе к шоссе северо-западнее Хромового. Враг на этом направлении наступал в сторону Нью-Йорка (30 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий в Бахмуте

Российское Минобороны заявляет об отражении украинских атак в районе между Авдеевкой и Торецком. Враг продолжает атаковать ВСУ на этом направлении — в районе Северного (7 км к западу от Авдеевки). На Марьинском направлении оккупанты атаковали в районах Марьинки и Новомихайловки. Российские войска в Мариуполе в это время восстанавливают инфраструктуру для обороны, в том числе и портовую, необходимую для ведения боевых действий.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

На юге Украины враг не прекращает обстрелы. Накануне под ударом оказался Херсон — попав в вокзал, АЗС, магазины оккупанты убили не менее 21 человека. В общей сложности российские войска выпустили 550 снарядов. Также авиация врага совершила пять авиационных ударов по Кизомису к западу от Херсона. В Запорожской области тоже продолжаются обстрелы. Враг получает ответ — украинские войска нанесли до 100 огневых ударов по составам и технике россиян.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что контрнаступление ВСУ вызывает у россиян беспокойство. Некоторые пропагандисты уверены – он уже начался.