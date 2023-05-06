Село буквально "стерли" с лица земли, но храм стоит: фото уничтоженного россиянами Богородичного на Донетчине

Россияне практически разрушили Богородичное, но главное здание храмового комплекса устояло, хотя и повреждено

Российские оккупанты не перестают пытаться уничтожить все, до чего могут дотянуться, обстреливая прифронтовые и приграничные населенные пункты. Они буквально превратили в "призрак" село живописное ранее Богородичное Донецкой области, которое было освобождено ВСУ 12 сентября 2022 года.

Там побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который на фото запечатлел то, что натворили оккупанты.

Панорамное фото того, что осталось от села

Напомним, Богородичное несколько месяцев находилось под оккупацией. До полномасштабной войны там проживало около 800 человек. Туда также приезжали отдыхающие, так как село расположено на берегу реки Северский Донец, а также паломники — в скит Святогорской лавры в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Фото разрушенного храмового комплекса

Панорамное фото того, что осталось от Богородичного

Во время оккупации россияне использовали территорию церкви в качестве своего штаба, кроме того, во время освобождения села рядом шли ожесточенные бои. Оккупанты обстреливали здание храма также и после освобождения его украинскими войсками.

Большая часть храмового комплекса уничтожена российской артиллерией

Лучше всего смогла уцелеть главная церковь на территории храмового комплекса. Издалека она выглядит почти невредимой, но при ближайшем рассмотрении это впечатление исчезает. На самом деле здание посечено осколками и повреждено, однако все же выстояло.

Чудом церковь не получила фатальных повреждений

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит вокзал в прифронтовом Краматорске, который сейчас стал местом любви и слез радости. Именно здесь, всего в 50 километрах от "самых горячих" точек фронта, встречаются со своими родными военные, которые стоят на защите нашей Родины.