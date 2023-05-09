День Победы или День Европы: украинцы ответили, как относятся к 9 мая

Мнения украинцев разделились

Не смотря на то, что в Украине хотят перенести День победы на 8 мая вместо 9-го, некоторые украинцы признаются, что не могут "вычеркнуть этот день из своей жизни", а другие говорят, что отмечают уже новый праздник — День Европы.

Такое мнение высказали украинцы в ответ на вопрос "Телеграфа" в Facebook.

Так, в нашей группе в социальной сети мы задали вопрос, который звучал следующим образом: "Для вас сьогодні 9 травня — це День Європи чи День Перемоги?". На него часть комментаторов ответила уверенно, что празднует 9 мая День Европы, и вообще не хочет ничего общего с россией.

При этом другая часть украинцев продолжает считать 9 мая Днем Победы и аргументирует это памятью к предкам и тем, что это наша история, "которую никуда не спрячешь".

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский основал в Украине новый праздник 9 мая — День Европы. Его празднование начнется уже с этого года. Таким образом президент призвал чтить наше "историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм".

Также мы сообщали, что россия опозорилась своим парадом на 9 мая.