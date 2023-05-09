День Перемоги чи День Європи: українці відповіли, як ставляться до 9 травня

Думки українців розділилися

Незважаючи на те, що в Україні хочуть перенести День перемоги на 8 травня замість 9-го, деякі українці зізнаються, що не можуть "викреслити цей день зі свого життя", а інші кажуть, що святкують вже нове свято — День Європи.

Таку думку висловили українці у відповідь на запитання "Телеграфа" у Facebook.

Так, у нашій групі у соціальній мережі ми поставили запитання, яке звучало наступним чином: "Для вас сьогодні 9 травня — це День Європи чи День Перемоги?". На нього частина коментаторів впевнено відповіла, що святкує 9 травня День Європи, і взагалі не хоче нічого спільного з росією.

При цьому інша частина українців продовжує вважати 9 травня Днем Перемоги та аргументує це пам’яттю до предків та тим, що це наша історія, "яку нікуди не сховаєш".

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський започаткував в Україні нове свято 9 травня — День Європи. Його святкування розпочнеться вже з цього року. Таким чином президент закликав вшановувати "нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм".

Також ми повідомляли, що росія знеславилася своїм парадом на 9 травня.