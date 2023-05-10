Одного взрыва на мосту будет мало: эксперт рассказал, как ВСУ освободят Крым

Эксперт рассказал, как можно освободить Крым

Крым получится освободить исключительно путем осады, а для этого потребуется подорвать Крымский мост.

Такую точку зрения в интервью "Обозревателю" выразил военный эксперт Андрей Крамаров.

По его словам, также для освобождения полуострова нужно обеспечить огневой контроль наших военных не только над Крымом, но и над прилегающими территориями.

Эксперт подчеркнул, что самое главное на первом этапе — нанести мощные удары по Крымскому мосту.

"Не просто вывести его из строя, но и сделать невозможным его восстановление врагом. Во-вторых, нам нужно оружие, средства поражения, которыми мы могли бы полностью контролировать как территорию полуострова, так и территорию вокруг Крыма", – сказал специалист.

Для этого, считает Крамаров, ВСУ понадобится военная авиация. Только при помощи нее ВСУ смогут взять под контроль все порты оккупантов.

Эксперт убежден, что сам процесс освобождения полуострова быстрым не будет, так как с 2014 года россияне постепенно превращали Крым в военную базу. По его прогнозам, осада может длиться минимум три, а то и шесть месяцев.

"Крымский мост до сих пор стоит, потому что у нас нет возможности теми средствами поражения, которые у нас есть, полностью вывести его из строя. Думаю, как только у нас появятся такие средства и такая возможность, Крымский мост будет разрушен. Скорее всего, он будет разрушен не в одном, а в нескольких местах – в трех-четырех, чтобы полностью исключить его потенциальное восстановление", – сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно оккупанты закрывали Крымский мост для движения.