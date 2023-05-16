Ядерный взрыв после сбития "Кинжалов"? Эксперты оценили новую угрозу

Украинская ПВО лишила путина еще одного "козыря" в войне, но есть один нюанс

В случае сбития украинскими силами ПВО/ПРО российских ракет Х-47М2 "Кинжал", несущих ядерный заряд (а потенциально эта ракета на такое способна), собственно ядерного взрыва не будет, но есть другая угроза. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал украинский ученый-физик, доктор технических наук Алексей Онипко.

Он пояснил, что в случае уничтожения ракет авиационного комплекса "Кинжал" или его наземного аналога "Искандер" с ядерными боеголовками — ядерного взрыва не произойдет по ряду причин.

"Ядерного взрыва от сбития "Кинжалов" в воздухе не может быть. Теоретически в мире все может произойти, но подрыв ядерного заряда в воздухе с технической практической точки зрения является слишком сложным. Для этого нужно провести ряд операций с помощью специальных устройств. Так что реализовать такую задачу является очень сложной опцией", — говорит Алексей Онипко.

Кроме того, по мнению ученого, возникают серьезные вопросы, способны ли вообще на сегодняшний день россияне технически применять ядерное оружие, и сработает ли оно. Ведь ядерный арсенал рф достался ей еще с советских времен.

"Если же даже такая ракета летит с ядерным боезарядом и ее сбивают, то ядерного взрыва не будет, — продолжает ученый. — Переживать украинцам по этому поводу не следует. Для взрыва необходимо, чтобы в ракете запустились электронные программы для детонации заряда. Если же ракету испортили/поразили при сбитии, она просто не взорвется. Даже не представляю, как она может в таком случае сработать. Частично такая невозможность предусмотрена конструкторами в самой структуре бомбы, чтобы она не детонировала, например, во время транспортировки".

По его словам, несмотря на невозможность ядерного взрыва от сбития "Кинжалов" в воздухе, все же может существовать угроза радиоактивного заражения.

"Может произойти заражение местности радиоактивными материалами. Загрязнение атмосферы и поверхности земли может быть и значительным. То есть после поражения ракеты радиоактивный материал может быть разбросан на значительные расстояния, но вероятность самого ядерного взрыва — чрезвычайно мала", — отмечает он.

В свою очередь эксперт по гражданской обороне и экс-советник главы МЧС, полковник в отставке Константин Гринчук тоже подтвердил "Телеграфу" мнение относительно крайне низкой вероятности ядерного взрыва в воздухе после уничтожения "Кинжалов". Но, по его оценке, теоретически может быть все, что угодно.

"У нас и Чернобыль не должен был взорваться, и в свое время "Титаник" не должен был утонуть и т.д. Но невозможность взрыва в воздухе — 99%, то есть такая вероятность очень мала. Как правило, подобные боеприпасы имеют сразу несколько степеней защиты, и действительно не рассчитаны на то, чтобы во время поражения они срабатывали. Поскольку сбитие может произойти как на своей (российской, — Авт.) территории, так и на чужой", — аргументирует эксперт.

Он также обратил внимание, что с военной точки зрения использование "Кинжалов" с ядерным зарядом будет иметь определенный тактический смысл, а не стратегический. Ведь другие баллистические ядерные комплексы россии более мощны и обладают другими характеристиками поражения.

"В случае же "Кинжалов" можно говорить о применении нейтронного заряда. Если, например, предназначался ядерный взрыв, то в таком случае около 85% пошло бы на радиационное излучение и поражение живых организмов, а только 15% — на другие факторы (взрывная волна, световое облучение и т.д.). Говоря о взрывной волне после уничтожения "Кинжалов" в воздухе, это будет зависеть от высоты сбития. Надо понимать, что "Кинжал" — ракета, которая по своей мощи существенно отличается от "Сатаны", "Булавы", "Воеводы" и т.д. Ракета "Кинжал" в принципе не предназначена, чтобы нести какой-то значительный ядерный заряд. Она, скорее, предназначена для решения какой-то более тактической задачи, а никак не стратегической", — заключает Гринчук.

Напомним, украинская ПВО в ночь на 16 мая продемонстрировала чудеса мастерства, сбив целый залп из шести гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал". До недавнего времени россияне называли эту дефицитную баллистическую ракету неуловимой. Однако характеристики ПВО Сил обороны оказались лучше, понизив страшную атаку россии в ранг очень дорогого фейерверка, испугавшего животных в Киевском зоопарке.

Также "Телеграф" публиковал эксклюзивные фото падения обломков ракеты в Киеве. Минувшей ночью обломки находили в пяти районах столицы — Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком.

*Напомним, "Кинжал" – гиперзвуковая ракета с ядерным или обычным боезарядом. Самолет МиГ-31к способен нести одну такую ракету и поражать цели на расстоянии 2 тысяч километров. На самолетах Ту-22М3 можно установить 4 ракеты "Кинжал", а дальность полета в этом случае якобы превысит 3 тыс. км. Заявленная максимальная скорость ракеты – до 14 688 км/ч. Высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости составляет 20 км, а масса боевой части – 500 кг. Об этой ракетной системе стало известно в 2018 году, когда о ней, как о гордости ВКС россии, впервые заговорил диктатор владимир путин.