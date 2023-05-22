"Адская земля": как работают украинские минометчики в Донецкой области (эксклюзивные кадры)

Ян Доброносов побывал в Донецкой области и пообщался с военными.

Украинские воины продолжают героически защищать родную землю и оттеснять врага на разных участках фронта. Одним из самых горячих участков остается Донецкое направление. Оккупанты не оставляют попыток окончательно захватить Бахмут.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Донецкой области в нескольких километрах от линии фронта. Ему удалось пообщаться с бойцами 108-го отдельного горно-штурмового батальона.

Военные этого батальона уже почти год без ротации удерживают свои позиции. Минометчики постоянно накрывают огнем врага и не дают ему продвинуться.

Работа наших минометчиков

ВСУ мужественно защищают родную землю

Боец 108 отдельного горно-штурмового батальона

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"Работаем, уничтожаем врага. Держим свои позиции, мы почти их не потеряли. За целый год отошли всего на несколько сотен метров. Это адская земля, здесь постоянно идут бои, очень тяжелые бои. Много раненых и убитых наших ребят. Самая настоящая война" , – рассказал минометчик Василий.

Минометчик Василий

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о работе бойцов аэроразведки. Военные почти каждый день рискуют жизнью, пробираясь по полям, которые простреливаются врагом.