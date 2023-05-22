Укр

"Адская земля": как работают украинские минометчики в Донецкой области (эксклюзивные кадры)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
ВСУ мужественно защищают родную землю Новость обновлена 22 мая 2023, 18:16
ВСУ мужественно защищают родную землю. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов побывал в Донецкой области и пообщался с военными.

Украинские воины продолжают героически защищать родную землю и оттеснять врага на разных участках фронта. Одним из самых горячих участков остается Донецкое направление. Оккупанты не оставляют попыток окончательно захватить Бахмут.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Донецкой области в нескольких километрах от линии фронта. Ему удалось пообщаться с бойцами 108-го отдельного горно-штурмового батальона.

Военные этого батальона уже почти год без ротации удерживают свои позиции. Минометчики постоянно накрывают огнем врага и не дают ему продвинуться.

Работа 108 отдельного горно-штурмового батальона
Работа наших минометчиков
Работа 108 отдельного горно-штурмового батальона
ВСУ мужественно защищают родную землю
Боец 108 отдельного горно-штурмового батальона
Боец 108 отдельного горно-штурмового батальона
Боец 108 отдельного горно-штурмового батальона
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"Работаем, уничтожаем врага. Держим свои позиции, мы почти их не потеряли. За целый год отошли всего на несколько сотен метров. Это адская земля, здесь постоянно идут бои, очень тяжелые бои. Много раненых и убитых наших ребят. Самая настоящая война" , – рассказал минометчик Василий.

Минометчик 108 отдельного горно-штурмового батальона
Минометчик Василий
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Работа 108 отдельного горно-штурмового батальона
Работа 108 отдельного горно-штурмового батальона
Бойцы мечтают о Победе и мирной жизни

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о работе бойцов аэроразведки. Военные почти каждый день рискуют жизнью, пробираясь по полям, которые простреливаются врагом.

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#Донбасс #ВСУ #Ян Доброносов