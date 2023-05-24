"Победа зависит от украинцев": министр обороны Швеции назвал три главные проблемы оккупантов

Швеция уже передала Украине оружия на сумму 1,5 миллиарда евро, включая танки, БМП, артиллерийские системы, и будет продолжать поддержку

Российские оккупанты теряют боеспособность, у них слабое командование и низкий моральный дух. Им противостоит мотивированная украинская армия и поэтому именно Украина будет решать, нужны ли ей переговоры с рф.

Такое мнение высказал министр обороны Швеции Пол Юнсон в интервью польской газете Wyborcza.

"Мы наблюдаем, что боеспособность вооруженных сил россии не повышается. Мы видим слабость российского командования, серьезные проблемы с логистикой, низкий моральный дух солдат. Это усугубляется исключительным сопротивлением Украины и возможностями украинской армии. А также всестороннюю поддержку, которую Запад оказал Украине", — констатировал он.

В то же время, Пол Юнсон предостерег от недооценки или принижения значения россии. Так как в долгосрочной перспективе рф останется угрозой для региона.

"Очень вероятно, что она восполнит потери, понесенные во время боев на Украине, и адаптируется к изменениям, которые произойдут в результате вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Вот почему нам нужно постоянно инвестировать в оборону. Швеция намерена сделать именно это", — отметил глава Минобороны Швеции.

На вопрос, верит ли он, что война закончится в этом году, после успешного украинского наступления, Пол Юнсон ответил, что это зависит от украинцев.

"Они решат, будут ли воевать с россией или начнут с ней переговоры. Швеция будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы будем поддерживать их, когда они стремятся восстановить контроль над границами 1991 года, и мы будем поддерживать Украину в военном отношении. На сегодняшний день мы передали оружия на сумму 1,5 миллиарда евро, включая танки, БМП, артиллерийские системы", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Швеция согласилась обучить бригаду украинских бойцов численностью от 3 до 5 тысяч солдат на современной западной технике, но делала это совершенно секретно.