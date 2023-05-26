Утро в оккупированном Донецке началось с мощных взрывов (фото, видео)

Оккупированный Донецк утром подвергся обстрелу

В оккупированном Донецке, где недавно ударом HIMARS уничтожили роту российских танков, утром 26 мая прогремела серия мощных взрывов.

Как пишут пророссийские Телеграм-каналы, город подвергся обстрелу с РСЗО около 9:00 утра.

По словам очевидцев, "прилеты" зафиксированы в Калининском районе города.

В частности, снаряды упали в районе Мотеля и в районе Покровского храма.

По уточненным данным, в результате обстрела также были повреждены здание больницы профзаболеваний и здание Научно-Исследовательского института.

В результате обстрела Донецка погиб минимум один человек, о чем сообщил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.

"В результате прилета в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка погиб один мирный житель", — уточнил он.

Также традиционно для оккупантов он успел обвинить в обстреле ВСУ, заявив, что по Калининскому району было выпущено шесть ракет из РСЗО.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 26 мая оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. Враг выпустил по нашей территории крылатые ракеты, ударные дроны и снаряды С-300/С-400.