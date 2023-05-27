Украинские военные не прекращают контратаки вокруг Бахмута: свежие карты боев в Украине

Оккупанты не прекращают ракетные, авиационные, артиллерийские обстрелы Украины

Вагнеровцы продолжают передавать позиции в Бахмуте регулярной российской армии. При этом они до сих пор остаются в городе. Вокруг Бахмута темпы враждебных операций продолжают снижаться.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики считают, что уменьшение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения о продолжающейся российской операции могут предоставить украинским силам в этом районе инициативу для начала нового этапа операции вокруг города, если возникнет такое желание. Генштаб ВСУ сообщает, что боевые столкновения происходили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Зафиксировано 25 атак.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты продолжают давление на северо-восток от Купянска и на линии Сватово — Кременная. На Купянском направлении войска России пытались улучшить тактическое положение у Масютовки. На Лиманском атаковали в районе Белогоровки. По данным DeepState на Сватовском отрезке оккупанты усилили артиллерийские обстрелы в Серебрянском лесничестве. Отмечается, что основное давление на границе леса и Северского Донца. Аналитики по геолокации определили, что русские войска могли незначительно продвинуться к северу от Новоселовского (16 км к северо-западу от Сватового).

Карта боевых действий в Луганской области

Украинские военные все еще контролируют позиции на юго-западной окраине Бахмута. Тем временем на флангах проходят ограниченные украинские контратаки. Это может осложнить русскую операцию в городе. Источники из России предоставляют данные об успешных контратаках ВСУ вблизи Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). В этом направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного.

Карта боев в Бахмуте

Враг продолжает атаковать на Авдеевском и Марьинском направлении — под ударом район Первомайского и Марьинки. Накануне оккупанты разрушили дамбу к западу от Авдеевки повлекшие наводнение ниже по течению. Они сделали это, как заявляют, чтобы нарушить материально-техническое обеспечение украинских военных.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска не прекращают наносить авиаудары по украинским позициям на юге Украины и вести обстрелы как в Херсонской, так и в Запорожской области. Украинские военные также наносят удары по позициям врага на оккупированной территории. В частности, прогремели шесть взрывов на складах боевой техники и топлива в Бердянске.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оккупанты готовятся устроить провокацию на ЗАЭС и обвинить во всем ВСУ. Также накануне враг попал в больницу в Днепре — есть погибшие и раненые.