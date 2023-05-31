Россияне готовят провокацию? В Приднестровье замечена подозрительная активность - источник "Телеграфа"

Не исключено, что провокаторы могут обстрелять свои населенные пункты

Россияне могут готовить новую провокацию направленную на Молдову или Украину. В так называемой "Приднестровской Молдавской Республике" (ПМР) активизировалось подозрительные мероприятия.

Об этом свидетельствуют документы, которые попали в распоряжение "Телеграфа".

Так, например в городе Каменка, который находится на границе с Украиной местные "власти" начали внезапную проверку и выработку навыков по эвакуации учеников образовательных учреждений. Администрации оных обязали провести тренировки по эвакуации, а затем отчитаться о проделанной работе.

Кроме того, в столице так называемой "ПМР" и еще одном приграничном селе также внезапно начали проверку систем экстренного оповещения населения (электросирен). Дедлайн чиновникам поставили на 9 июня, а провести испытания там собираются к годовщине Бендеровской трагедии.

Вся это подозрительная и внезапная активность может наталкивать на мысль о какой-то новой провокации со стороны рф или пророссийских "властей "ПМР". Не исключено, что провокаторы могут обстрелять данные приграничные населенные пункты, чтобы обвинить в этом Украину и посеять нестабильность в регионе. Кроме того именно россия часто отличалась привязкой провокаций к каким-то значимым для неё датам, например, россияне массированно обстреляли Украину на 9 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что сепаратисты Приднестровья обвинили Украину в подготовке теракта.