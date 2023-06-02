Война — день 464: попытки наступления россиян на Донбассе продолжаются, но ВСУ "перемеливают" оккупантов

Оперативно о главном 2 июня

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 464 дня. Российские оккупационные войска продолжают наносить многочисленные артиллерийские и авиаудары по украинским населенным пунктам. Также продолжаются ожесточенные бои на Донбассе, где оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ, однако безуспешно.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

00:00 Польша поможет Украине подготовить пилотов для самолетов F-16, однако не передаст ей эти истребители, поскольку в самой Польше их не хватает, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Местные паблики сообщают о взрывах в Херсоне и Курахово Донецкой области.

Узнать о главных событиях 30 мая можно в публикации: Война — день 461: ночная атака Киева и удары ВСУ по тылам оккупантов

С данными за 31 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 462: оккупанты замедлились под Бахмутом, но готовят новый удар по Украине

О том, что происходило 1 июня, читайте в материале: Война — день 463: оккупанты продолжают локальные атаки и с трудом скрывает потери