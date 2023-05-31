Укр

Война — день 462: оккупанты замедлились под Бахмутом, но готовят новый удар по Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Бои за Украину продолжаются 462 дня Новость обновлена 31 мая 2023, 00:03
Бои за Украину продолжаются 462 дня

Оперативно о главном 31 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 462 дня. Оккупанты замедлились в Бахмуте, однако активировались на линии Сватово-Кременная, а в Донецкой области они особое внимание уделяют Марьинке. При этом не прекращаются ночные удары по мирным городам, из-за чего продолжают гибнуть люди.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты могут готовить новую массированную атаку с моря с использованием БПЛА и ракет "Калибр", сообщила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

О том, что происходило 28 мая, читайте в материале: Война — день 459: оккупанты замедлились под Бахмутом, а ВСУ бьют по тылам

Узнать о главных событиях 29 мая можно в публикации: Война — день 460: "вагнеровцы" выходят из Бахмута, а ночные обстрелы продолжаются

С данными за 30 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 461: ночная атака Киева и удары ВСУ по тылам оккупантов

Теги:
#Украина #Россия #Война