Война — день 459: оккупанты замедлились под Бахмутом, а ВСУ бьют по тылам

Оперативно о главном 28 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 459 дней. Темпы боевых действий в Бахмуте и вокруг него продолжают снижаться, что вероятно связано с передачей позиций "вагнеровцев" российской армии. По мнению экспертов, это может дать ВСУ инициативу для проведения новых операций вокруг города. Украинские защитники тем временем продолжают подготовку к контрнаступлению и уже проводят этапы по уничтожению логистики и складов оккупантов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Западные страны начали опасаться действий украинского ГУР. В частности молдавские власти просят американцев предостеречь ГУР от атак на оккупированное Приднестровье.

Узнать о главных событиях 25 мая можно в публикации: Война — день 456: оккупанты замедлились под Бахмутом и продолжают обстрелы Украины

С данными за 26 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 457: украинские военные держат Бахмут и бьют по позициям оккупантов

О том, что происходило 27 мая, читайте в материале: Война — день 458: ВСУ успешно атакуют российские позиции, а оккупанты продолжают обстрелы