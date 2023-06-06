Так опозориться нужно уметь: ожесточенный бой россиян с украинскими "Леопардами" оказался фейком (видео)

Бой оказался действительно неравным

Российские пропагандисты уже несколько дней подряд штампуют новости об "отражении контрнаступления ВСУ". Один из таких боев россияне даже показали на видео, правда, к позору росСМИ, на опубликованных кадрах есть весьма существенный нюанс.

Об этом пишет "Телеграф".

Так, российские пропагандисты 6 мая понесли по интернету видео, которое им выдало российское МО. На кадрах запечатлен "ожесточенный бой", где украинская армия потеряла даже танки "Leopard".

Бравые путинские вояки один за одним щелкали "украинскую бронетехнику" своими вертолетами, а неискушенный российский зритель радовался видеоподтверждению уничтожения целых 8 "Леопардов". И все на этом видео хорошо, но только, если не присматриваться.

А если присмотреться, то можно легко узнать в этих танках…комбайны. Да, именно их в неравном бою победили россияне.

В сети даже назвали марку данной техники. Ею оказались комбайны John Deere.

Напомним, ранее мы писали о том, что у шойгу внезапно озвучили потери рф, цифры смешные.

Также мы сообщали, что российская пропаганда разгоняет новый фейк от имени "Телеграфа".