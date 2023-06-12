День победы не 9 мая: Зеленский подписал указ

9 мая в Украине будут отмечать другой праздник

Президент Украины Владимир Зеленский изменил дату празднования Дня победы в Украине, подписав соответствующий указ. В свою очередь 9 мая в стране будут отмечать другой праздник.

Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины.

Так, глава государства подписал указ о переносе Дня победы на 8 мая. Отныне он будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, и будет отмечаться ежегодно с другими европейскими государствами. В этот день в Украине будет официальный выходной.

При этом стоит учесть, что во время военного положения дополнительных выходных в Украине нет. Таким образом, отдыхать в этот день можно будет уже после завершения боевых действий в стране.

В то же время 9 мая уже с этого года празднуют День Европы, которая помогает Украине бороться во всех направлениях во время полномасштабной войны – решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Однако официального выходного в эту дату не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае на сайте украинского парламента появился законопроект о переносе Дня победы в Украине. Его инициатором стал президент Владимир Зеленский.