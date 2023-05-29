Украинцы получили новый выходной по европейскому образцу: подробности

Украинцы будут праздновать День победы и отдыхать по европейскому образцу

ВВерховная Рада Украины установила новый праздник и новый выходной день. День победы над немецкими фашистами отныне официально будет отмечаться 8 мая, а 9 мая украинцы будут праздновать День Европы.

Об этом в своих Telegram-каналах сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк. По их словам, за учреждение нового выходного дня 8 мая проголосовали 317 народных избранников.

Так, ВР Украины законопроектом №9278 учредила 8 мая официальным выходным днем в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов. Примечательно, что против этого законопроекта выступил только один нардеп от президентской фракции "Слуга народа".

Принятые нововведения означают, что вместо российского дня Победы Украина будет праздновать день победы над фашизмом со всей Европой и другим цивилизованным миром. В свою очередь, 9 мая украинцы будут праздновать день Европы, но выходным этот день не будет.

"В европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии – чествованием памяти павших во Второй мировой войне. Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру. Это важный шаг", — написал Алексей Гончаренко.

Важно отметить, что перед тем, как законопроект вступит в силу, его должен подписать президент Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда украинские школьники отметят праздник последнего звонка. В условиях военного положения школы сами решают, когда завершить учебный год, однако произойти по всей Украине это должно не позже 16 июня.