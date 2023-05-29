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Українці отримали новий вихідний на європейський зразок: подробиці

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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В Україні офіційно заснували новий вихідний Новина оновлена 29 травня 2023, 17:36
В Україні офіційно заснували новий вихідний. Фото Ілюстративне фото

Українці святкуватимуть День перемоги та відпочиватимуть за європейським зразком

Верховна Рада України встановила нове свято та новий вихідний день. День перемоги над німецькими фашистами відтепер офіційно відзначатиметься 8 травня, а 9 травня українці святкуватимуть День Європи.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк. За їхніми словами, за започаткування нового вихідного дня 8 травня проголосували 317 народних обранців.

Так, ВР України законопроектом №9278 започаткувала 8 травня офіційним вихідним днем на честь Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років. Примітно, що проти цього законопроекту виступив лише один нардеп від президентської фракції "Слуга народу".

Ухвалені нововведення означають, що замість російського дня Перемоги Україна святкуватиме день перемоги над фашизмом з усією Європою та іншим цивілізованим світом. У свою чергу, 9 травня українці святкуватимуть день Європи, але вихідним цього дня не буде.

"У європейських державах перемога над нацизмом щорічно відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні. Тому Україна приєднується до демократичного світу. Це є важливим кроком", — написав Олексій Гончаренко.

Важливо зазначити, що перед тим, як законопроект набуде чинності, його має підписати президент Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли українські школярі відзначать свято останнього дзвоника. В умовах воєнного стану школи самі вирішують, коли завершити навчальний рік, проте відбутися по всій Україні це має не пізніше 16 червня.

Теги:
#Верховна Рада #Вихідний #Свята #9 травня #8 травня