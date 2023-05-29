Українці отримали новий вихідний на європейський зразок: подробиці

Українці святкуватимуть День перемоги та відпочиватимуть за європейським зразком

Верховна Рада України встановила нове свято та новий вихідний день. День перемоги над німецькими фашистами відтепер офіційно відзначатиметься 8 травня, а 9 травня українці святкуватимуть День Європи.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк. За їхніми словами, за започаткування нового вихідного дня 8 травня проголосували 317 народних обранців.

Так, ВР України законопроектом №9278 започаткувала 8 травня офіційним вихідним днем на честь Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років. Примітно, що проти цього законопроекту виступив лише один нардеп від президентської фракції "Слуга народу".

Ухвалені нововведення означають, що замість російського дня Перемоги Україна святкуватиме день перемоги над фашизмом з усією Європою та іншим цивілізованим світом. У свою чергу, 9 травня українці святкуватимуть день Європи, але вихідним цього дня не буде.

"У європейських державах перемога над нацизмом щорічно відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні. Тому Україна приєднується до демократичного світу. Це є важливим кроком", — написав Олексій Гончаренко.

Важливо зазначити, що перед тим, як законопроект набуде чинності, його має підписати президент Володимир Зеленський.

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