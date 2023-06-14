"Укрпочта" выпустила марки с Залужным: где и как их можно купить и сколько стоит

Стартовая цена начинается с 5 тысяч гривен

После ошеломляющего успеха с марками "русские военный корабль" в "Укрпочте" выпустили еще одну лимитированную коллекцию. Она посвящена главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а все вырученные средства пойдут на Силы обороны.

Об этом сообщила член "Общественного антикоррупционного совета" и глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

По её словам, всего "Укрпочта" напечатала 1000 экземпляров с марками, посвященным Залужному. Кроме того, эксклюзивности им добавляет автограф от главкома.

"Блок марок "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний " від Укрпошти. Лімітована версія, від 0001 до 1000 і їх більше не надрукують. Ексклюзивність цього аукціону, що вони ще й з автографом Валерия Залужного", — рассказывает Яровая.

Все марки продаются на аукционе, а стартовая цена начинается с 5 тысяч гривен.

"Все средства пойдут на "как вы любите", — отметила она.

Напомним, ранее мы писали о том, что Волна мемов про горящий кремль набирает обороты, а "Укрпочта"анонсировала новую марку.

Также мы сообщали, что "Укрпочта" выпустила ко Дню Независимости и полугодию вторжения новую марку.