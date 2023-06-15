В Минобороны Украины подтвердили потери в западной технике: показали последствия (фото)

Западная техника спасла жизни украинцев

Украинская армия хоть и понесла потери в западной технике в ходе активизации некоторых контрнаступательных действий, но эти современные боевые машины спасли главное — жизни людей.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Так, в Минобороны наглядно продемонстрировали, чем хороша западная техника. В пример там привели БПМ Bradley, часть из которых потеряла Украина. На опубликованном фото можно увидеть результат прямого попадания ракеты из российского РСЗО "Град".

"Брэдли" получил прямое попадание ракеты в башню и загорелся", — рассказывает Маляр.

При этом, за счет надежности техники и мастерству украинского механика-водителя, подбитую машину удалось эвакуировать в безопасное место и спасти весь экипаж.

"Последствия – легкая контузия у одного из воинов… Брэдли помогает сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить", — подчеркивает Маляр.

Механик-водитель, который спас экипаж

В настоящий момент подбитая техника уже проходит ремонт, а после него вернется в строй. Бойцы 47-й бригады, которые были в ней, прямо сейчас воюют на фронте, но уже на другой машине.

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть – не просто слова… Нет техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, спасающая жизнь", — говорят в МО.

Напомним, ранее мы писали о том, что полноценное контрнаступление ВСУ еще не началось, а сейчас наши воины проводят наступательные действия с целью выявления слабых мест в защите оккупантов.

Также мы сообщали, что ВСУ продвигаются под Бахмутом и на Запорожском направлении.