"Ракеты можно было бы перехватить": в ВСУ намекнули Западу на фоне трагедии во Львове

Западные самолеты избавили бы Украину от прилетов

Ракеты, которые россия в ночь на 6 июля выпустила по Украине, могли быть перехвачены истребителями F-16, если бы Запад не тянул с их передачей ВСУ. Таким образом, можно было бы избежать большого количества жертв и пострадавших во Львове, где ракета попала в жилой дом.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что такая авиация способна перехватывать ракеты, которые зачастую россияне выпускают в обход ПВО. К примеру, минувшей ночью враг выпустил 10 ракет, 7 из которых удалось сбить.

"Чтобы было десять из десяти сбитых ракет, нам нужны F-16. Потому что защитить всю страну от ракет, к сожалению, не так просто. Летели они с моря, обычно враг прорабатывает маршрут", — сказал Игнат.

Представитель ВСУ добавил, что ракеты изначально якобы летели в Киев, но резко свернули в направлении Львова.

"Их можно было бы перехватывать истребителями. И часть ракет удалось перехватить истребительной авиацией, но это очень небольшая часть. С этим мог бы справиться F-16", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 20 июня противник атаковал Львов и область ударными беспилотниками.