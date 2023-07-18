Запрет на публичное использование русского языка в Киеве: повод для скандала или политический "мыльный пузырь"?

Нововведение, скорее всего, не будет иметь шансов на практическое применение.

В конце прошлой недели Киевский городской совет принял решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта в столице. Под запрет подпали книги, музыка, спектакли, художественные альбомы и культурно-просветительные услуги, в которых используют язык страны-агрессора.

Инициатива получила поддержку большинства депутатов, однако в обществе мнения по ней разделились. Кто-то называет такие ограничения нарушением прав и свобод, что противоречит демократическим ценностям нашего государства. В то же время правозащитники советуют киевлянам не переживать из-за данного решения, ведь с юридической точки зрения оно не имеет никакой силы.

"Телеграф" выяснял, что не так с новыми ограничениями от столичных властей и какие политические и социальные последствия они могут иметь.

"Никчемное" решение

Анонсируя нововведения, депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук заявил о необходимости защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора, а также "раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины".

По словам депутата, решением горсовета предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры.

Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги. Кроме этого мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины", – сообщил Васильчук.

Интересно, что на официальном портале Киева было опубликовано только сообщение о самом факте принятия решения горсоветом, однако его текст с подробными разъяснениями относительно ограничений и ответственности за их нарушение пока остается загадкой.

После заявления Вадима Васильчука можно предположить, что теперь в Киеве запрещено слушать песни на русском языке (даже если исполнитель – гражданин Украины), декламировать стихи на русском, а также организовывать представления и театральные постановки на враге, если все это может услышать кто-то, кроме вас.

По словам правозащитника, адвоката юридической компании Riyako&Partners Николая Максимова, вполне вероятно, что во власти решили изучить реакцию общества, прежде чем раскрывать все карты, ведь, согласно Конституции, данное решение не имеет юридической силы.

"Местный совет – ни на уровне администраций, ни на уровне советов – не имеет права устанавливать подобные запреты. Конституцией предусмотрено, что любые ограничения, касающиеся каких-либо прав граждан, могут вводиться исключительно на уровне законов. А законы в нашем государстве может инициировать и принимать только высший законодательный орган — Верховная Рада, поэтому даже если будут попытки привлечения "нарушителей" к ответственности все протоколы будут отменяться, а дела — обжаловаться в суде, ведь эти требования не закреплены на уровне закона . наблюдали в Ивано-Франковске, где местные власти пытались ограничить доступ к медицинским услугам гражданам, не состоящим на военном учете. Все эти попытки были провалены из-за отсутствия соответствующего закона", – объясняет адвокат в комментарии "Телеграфу".

Уроки политинформации в обертке "моратория"

Стоит отметить, что столичные власти действительно не спешат с объявлением подробностей своего решения и в целом создают ореол загадочности вокруг данной инициативы. Так, на вопрос о легитимности введенных ограничений депутат Киевского городского совета Леонид Емец посоветовал дождаться публикации текста решения.

Политик согласен, что вопрос языка в Украине решает исключительно закон, закрепленный положениями Конституции, а местные общины не вправе вмешиваться в сферу действий законодательного органа. В то же время, по словам депутата, местные власти могут принимать решения с целью дополнения требований действующего законодательства путем принятия нормативных актов локального характера.

"Городской совет никоим образом не выходит за наши законы, просто дополняет и расширяет. Могу анонсировать, что Киевсовет создаст рабочие группы, которые будут заниматься информированием населения о введении такого моратория на уровне горсовета. Никаких дополнительных обременений, не совпадающих с действующим законодательством, на граждан полагаться не будет. Информирование населения о необходимости использования именно украинского языка и потребления украиноязычного контента — наше право и прямая обязанность. Внедрением данного моратория, мы их реализуем", — отмечает Леонид Емец в комментарии "Телеграфу".

Также депутат заявил, что столичные власти готовы к сопротивлению со стороны некоторых групп населения, ведь в Киеве до сих пор немало желающих сохранить русский не только для частного общения, но и как бизнес-инструментарий для сохранения и приумножения собственных доходов, а также как элемент пропаганды, если речь о спецслужбах РФ.

Шумиха без последствий

Пока в Киевсовете не решаются раскрыть подробности собственного решения, украинцы делают выводы исходя из обнародованной информации и, следует отметить, против подобных ограничений выступают не только "агенты фсб". Так, в день принятия "языкового моратория" украинская писательница Евгения Белорусец опубликовала на своей странице в Facebook сообщение о дискриминационной практике языковых ограничений.

В комментариях к этому сообщению разгорелись настоящие интеллектуальные баталии между теми, для кого русский язык является проявлением присутствия врага в столице Украины, и теми, кто видит в подобных ограничениях нарушение его личных прав и свобод. Кроме того, последние апеллировали к демократическим европейским ценностям, которые Украина должна исповедовать, если претендует на вступление в ЕС.

По словам политического аналитика Дмитрия Левуся, данное решение Киевгорсовета не должно вызывать волнения по двум причинам. Во-первых, языковые ограничения в Украине устанавливает только ВР, а значит, для киевлян ничего не изменится. Во-вторых, в старой Европе действуют не менее жесткие правила использования того или иного языка, поэтому никаких претензий (особенно в разгар великой войны) по этому поводу к нам быть не может.

"Конечно, российская агентура в Европе использует этот инфопривод для раздувания скандала, а их так называемые "правозащитники" будут кричать в продажных СМИ о притеснениях русскоязычных в Украине. Однако это не будет для нас реальными последствиями. Что же касается самих киевлян, конечно, отдельные случаи возмущения могли бы возникать, но в последнее время общество начало относиться к подобным инициативам с большим пониманием. Не думаю, что такой мораторий стал бы причиной активного сопротивления общественности", — отмечает политолог.