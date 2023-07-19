Баканов нашелся: СМИ узнали, где находится и чем занимается экс-глава СБУ

Мотивы Баканова пока неизвестны

Экс-глава СБУ Иван Баканов, как и сообщалось ранее, действительно сейчас находится в Украине. Стало известно его точное местонахождение, а также место работы.

Об этом пишет издание "Полтавщина".

Как стало известно, 28 июня 2023 года Иван Баканов получил свидетельство адвоката от Совета адвокатов Полтавской области.

"Баканов получил такое свидетельство. Перед этим он прошел надлежащую процедуру: сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии, прошел 6-месячную стажировку не по месту жительства, получил удостоверение и принял присягу. Через несколько недель он был внесен в Реестр адвокатов Украины. Отдельные СМИ написали, что 27 числа его не было в Полтаве, но это не так, он был, я видел его лично и имел с ним неоднократное общение", — рассказал руководитель Совета адвокатов Владимир Скукис.

На вопрос о том, почему именно Полтавщина Суркис отметил, что действующим законодательством предусмотрена сдача экзаменов по месту жительства. Совет адвокатов Украины конкретизировал это словосочетание "место жительства". Это может быть регистрация места жительства (прописка по старому), это может быть право собственности, которое подтверждается выпиской из реестра, это может быть и на основании пользования помещением (удостоверяющим договор аренды.

"После войны многие квалификационно-дисциплинарные комиссии прекратили свою работу или работают нерегулярно, например, в Киеве или Харькове. Поэтому довольно часто претенденты демонстрируют именно договор аренды. Так было и с Иваном Бакановым. Это его самостоятельное решение", — объяснил глава Совета.

Мотивы получения Бакановым удостоверения адвоката пока остаются неизвестными.

Напомним, что бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отстранен от должности с лета 2022, согласно статье 47 (неисполнение служебных обязанностей, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям).

Напомним, по информации источников "Телеграфа", Иван Баканов не находился на своем рабочем месте в начале полномасштабного российского вторжения. Предположительно, он был во Львове. А СБУ все это время руководил другой человек.