Баканов знайшовся: ЗМІ дізналися, де знаходиться і чим займається ексглава СБУ

Мотиви Баканова поки невідомі

Ексглава СБУ Іван Баканов, як і повідомлялося раніше, справді зараз перебуває в Україні. Стало відомим його точне місцезнаходження, а також місце роботи.

Про це пише видання "Полтавщина".

Як стало відомо, 28 червня 2023 року Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавської області.

"Баканов отримав таке свідоцтво. Перед цим він пройшов належну процедуру: склав іспити в кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, пройшов 6-місячне стажування не за місцем проживання, отримав посвідчення та склав присягу. Через кілька тижнів він був внесений у Реєстр адвокатів України. Окремі ЗМІ написали, що 27-го числа його не було в Полтаві, але це не так, він був, я бачив його особисто та мав із ним неодноразове спілкування", — розповів керівник Ради адвокатів Володимир Скукіс.

На питання про те, чому саме Полтавщина Суркіс зазначив, що чинним законодавством передбачено складання іспитів за місцем проживання. Рада адвокатів України конкретизувала це словосполучення "місце проживання". Це може бути реєстрація місця проживання (прописка за старим), це може бути право власності, яке підтверджується випискою з реєстру, це може бути і на підставі користування приміщенням (що засвідчує договір оренди).

"Після війни багато кваліфікаційно-дисциплінарних комісій припинили свою роботу або працюють нерегулярно, наприклад, у Києві чи Харкові. Тому досить часто претенденти демонструють нам саме договір оренди. Так було і з Іваном Бакановим. Це його самостійне рішення", — пояснив голова Ради.

Мотиви отримання Бакановим посвідчення адвоката поки що залишаються невідомими.

Нагадаємо, що колишнього голову Служби безпеки України Івана Баканова відсторонено з посади з літа 2022 року, згідно зі статтею 47 (невиконання службових обов’язків, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків).

Нагадаємо, за інформацією джерел "Телеграфа", Іван Баканов не перебував на своєму робочому місці на початку повномасштабного російського вторгнення. Імовірно, він був у Львові. А СБУ весь цей час керувала інша людина.