Крупный лоукостер намекнул на возвращение в Украину: озвучены сроки и важные цифры

Компания планирует вложить в развитие авиаотрасли круглую сумму

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair объявила о своем намерении возобновить работу в Украине по окончанию войны. Руководство лоукостера посетило сегодня Киев с рабочим визитом, чтобы обсудить и разработать план быстрого запуска самолетов.

Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Борисполь". Украину посетили главный исполнительный директор группы Ryanair Group Майкл О'Лири, главный исполнительный директор Ryanair DAC Эдди Уилсон и коммерческий директор Ryanair DAC Джейсон МакГиннес.

Так, руководство Ryanair встретилось с директором аэропорта "Борисполь" Алексеем Дубревским, министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым, а также с представителями Министерства восстановления Украины. Они осмотрели состояние аэропорта "Борисполь": зоны выдачи багажа и регистрации пассажиров, ожидания пассажиров и посадки самолет, терминалы и другую инфраструктуру аэропорта.

Иностранные партнеры отметили хорошее состояние авиационной инфраструктуры и подчеркнули, что важно и дальше сохранить ее в надлежащем состоянии, чтобы была возможность возобновить полеты в любой момент.

"В то же время возобновление полетов будет возможным, как только разрешит ситуация безопасности. Однако уже сейчас мы работаем над решениями и инвестиционными планами, позволяющими быстро запустить самолеты. Благодарен за лидерство в восстановлении нашей авиаотрасли, конкретные предложения и решения компании Ryanair – преданному партнеру Украины", – подытожил результаты встречи Александр Кубраков.

Отмечается, что Ryanair — это первая авиакомпания, руководители которой посетили Украину с начала полномасштабного вторжения россии. Главный исполнительный директор группы Ryanair Group Майкл О'Лири подчеркнул, что авиакомпания остается преданным партнером Украины и готова инвестировать в ее восстановление и развитие авиаотрасли. К слову, компания намерена возглавить возобновление украинского рынка авиаперевозок и вложить около 3 млрд долларов. Кроме того, в трех основных аэропортах (Киеве, Одессе и Львове) лоукостер планирует разместить до 30 новых самолетов Boeing MAX. Также будут открыты 75 маршрутов из Европы в Украину в течение восьми недель после того, как воздушное пространство будет объявлено безопасным.

"Сегодня я увидел, что в сложных условиях войны команда аэропорта "Борисполь" демонстрирует свой профессионализм и полностью готова к скорейшему возобновлению полетов. Отдельного внимания заслуживает сохранение квалифицированного персонала в течение такого длительного времени при невозможности стабильного функционирования из-за войны", — отметил Майкл О'Лири.

Гендиректор аэропорта Борисполь Алексей Дубревский отметил, что визит руководства Ryanair мощный знак. По его словам, Украина же в свою очередь готова от стратегического планирования перейти к конкретным оперативным действиям, когда небо откроют, а EASA подтвердит безопасность полетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в январе этого года в Ryanair заявили, что уже нанимают украинский персонал и готовятся вернуться в Украину, как только позволит безопасность ситуации.