Великий лоукостер натякнув на повернення в Україну: озвучено терміни та важливі цифри

Компанія планує вкласти у розвиток авіагалузі круглу суму

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair оголосила про намір відновити роботу в Україні після закінчення війни. Керівництво лоукостера відвідало сьогодні Київ із робочим візитом, щоб обговорити та розробити план швидкого запуску літаків.

Про це повідомили у прес-службі міжнародного аеропорту "Бориспіль". Україну відвідали головний виконавчий директор групи Ryanair Group Майкл О’Лірі, головний виконавчий директор Ryanair DAC Едді Вілсон та комерційний директор Ryanair DAC Джейсон МакГіннес.

Так, керівництво Ryanair зустрілося з директором аеропорту "Бориспіль" Олексієм Дубревським, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, а також із представниками Міністерства відновлення України. Вони оглянули стан аеропорту "Бориспіль": зони видачі багажу та реєстрації пасажирів, очікування пасажирів та посадки літака, термінали та іншу інфраструктуру аеропорту.

Іноземні партнери відзначили добрий стан авіаційної інфраструктури та наголосили, що важливо й надалі зберегти її у належному стані, щоб була можливість відновити польоти у будь-який момент.

"Водночас відновлення польотів буде можливим, як тільки вирішить ситуація безпеки. Проте вже зараз ми працюємо над рішеннями та інвестиційними планами, що дозволяють швидко запустити літаки. Вдячний за лідерство у відновленні нашої авіагалузі, конкретні пропозиції та рішення компанії Ryanair – відданому партнеру України ", — підсумував результати зустрічі Олександр Кубраков.

Зазначається, що Ryanair – це перша авіакомпанія, керівники якої відвідали Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Головний виконавчий директор групи Ryanair Group Майкл О’Лірі наголосив, що авіакомпанія залишається відданим партнером України і готова інвестувати у її відновлення та розвиток авіагалузі. До речі, компанія має намір очолити поновлення українського ринку авіаперевезень і вкласти близько 3 млрд доларів. Крім того, у трьох основних аеропортах (Києві, Одесі та Львові) лоукостер планує розмістити до 30 нових літаків Boeing MAX. Також буде відкрито 75 маршрутів з Європи до України протягом восьми тижнів після того, як повітряний простір буде оголошено безпечним.

"Сьогодні я побачив, що в складних умовах війни команда аеропорту "Бориспіль" демонструє свій професіоналізм і повністю готова до якнайшвидшого відновлення польотів. На окрему увагу заслуговує збереження кваліфікованого персоналу протягом такого тривалого часу при неможливості стабільного функціонування через війну", — зазначив Майкл О’Лірі.

Гендиректор аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський зазначив, що візит керівництва Ryanair – потужний знак. За його словами, Україна ж у свою чергу готова від стратегічного планування перейти до конкретних оперативних дій, коли небо відкриють, а EASA підтвердить безпеку польотів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в січні цього року в Ryanair заявили, що вже наймають український персонал і готуються повернутися до України, щойно дозволить безпеку ситуації.