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У САУ "Богдані" все зроблено так, що при підриві екіпаж виживає. Враження ЗСУ від української розробки

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Анастасия Галата Анастасия Галата
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Артилеристи відзначають точність та безпеку основними позитивними рисами нової зброї
Артилеристи відзначають точність та безпеку основними позитивними рисами нової зброї. Фото ukrmilitary.com

САУ броньована та всередині обладнана ременями, аби убезпечити артилеристів

САУ "Богдана" украинского производства продолжает собирать комплименты от военных после недавнего официального взятия на вооружение в Вооруженные силы Украины. Артиллерист Дмитрий из Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна в видео Bohun.Brigade в YouTube рассказывает, что стреляет из "Богданы" уже второй раз и оценил, как оформлен салон внутри для безопасности экипажа.

"В плане безопасности, там все сделано так, что при подрыве экипаж выживает. Она бронирована, сиденья также с ремнями, не знаю, какой они заряд могут выдержать, но она в плане безопасности прекрасно сделана", — говорит военный, добавляя, что для дальних поездок салон все же не рассчитан.

Говоря о важности такого вооружения, Дмитрий подчеркнул, что артиллерия создает поддержку для пехоты и является их тылом, поэтому такое оружие точно понадобится ВСУ.

В начале июня "Телеграф" писал, что усовершенствованная САУ "Богдана" была замечена на украинских дорогах.

"Богдана" – первая самоходная гаубица так называемого "натовского" калибра, разработанная специалистами украинского оборонно-промышленного комплекса. Разработку первой в Украине колесной 155 мм артиллерийской системы 2С22 "Богдана" приступили в 2016 году. Она была установлена на шасси КрАЗ-63221 с бронированной кабиной. Важность "Богданы" в том, что это первая украинская САУ, которая может использовать боеприпасы стандарта НАТО – 155 мм калибра.

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