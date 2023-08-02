У Байдена хотят потратить деньги для Украины на другие цели

Окончательно решение еще не принято, ожидается голосование

Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить часть денег, предусмотренных на помощь Украине, на финансирование поставок вооружения Тайваню на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

"Белый дом обратится в Конгресс с просьбой профинансировать поставки оружия для Тайваня", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что таким образом Соединенные Штаты Америки хотят ускорить предоставление Тайваню вооружения из-за стремительно нарастающей угрозы интервенции со стороны Китая.

"В случае принятия Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как "иностранное военное финансирование". Ожидается, что Белый дом представит запрос в этом месяце", — пишут журналисты.

Накануне в Белом доме сделали заявление о том, что Тайваню впервые будет поставлено оружие на сумму 345 млн долларов из своих запасов в рамках системы, которая использовалась для отправки оружия в Украину.

"Возможное голосование в Конгрессе по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первой проверкой поддержки Киева в нынешнем Конгрессе", — пишет FT.

Конгресс может пойти на такое решение, так как обе партии выступают в поддержку военной помощи Тайбэю (столица Тайваня), даже среди небольшого количества законодателей, которые поддерживают сокращение помощи Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к части американцев, которая выступает против оказания Штатами финансовой помощи Украине и сделал важное заявление.