Как в Америке: в Украине хотят основать новый государственный праздник

Праздник хотят сделать 22 октября

В Украине появляется все больше новых праздников. Теперь в Верховной Раде предлагают украинцам отмечать День благодарения.

Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован в ВР.

Автором законопроекта №9574 стал нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Согласно документу, он предлагает праздновать День благодарения 22 октября и сделать его государственным выходным.

Установление даты празднования Дня благодарения имеет логическую аргументацию: в первую очередь это поднятие благодарности на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда каждый человек будет иметь официальную возможность выразить благодарность всем тем, кому он хочет это сделать. Почему именно 22 октября? Осенняя пора, богатая урожаем овощей и фруктов, будет способствовать введению традиции проводить данный праздник за праздничным (семейным) столом", – аргументировал свое предложение депутат.

Отметим, что День благодарения сейчас отмечают в нескольких странах мира. Изначально праздник был выражением благодарности и признательности Богу, равно как семье и друзьям за материальное благосостояние и доброе отношение. Но со временем в США и Канаде этот праздник в значительной степени утратил религиозное значение и стал гражданским, общепринятым и общенародным.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский основал в Украине новый праздник 9 мая, а День победы переносится.