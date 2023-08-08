Як в Америці: в Україні хочуть започаткувати нове державне свято

Свято хочуть зробити 22 жовтня

В Україні з’являється все більше нових свят. Тепер у Верховній Раді пропонують українцям відзначати День подяки.

Відповідний законопроект уже було зареєстровано у ВР.

Автором законопроекту №9574 став нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу. Згідно з документом, він пропонує святкувати День подяки 22 жовтня і зробити його державним вихідним.

"Встановлення дати святкування Дня подяки має логічну аргументацію: насамперед це підняття подяки на загальнонаціональний рівень (як це зроблено у деяких високорозвинених країнах), коли кожна людина матиме офіційну можливість висловити подяку всім тим, кому вона хоче це зробити. Чому саме 22 жовтня? Осіння пора, багата на врожай овочів та фруктів, сприятиме введенню традиції проводити це свято за святковим (сімейним) столом", – аргументував свою пропозицію депутат.

Зазначимо, що День подяки зараз відзначають у кількох країнах світу. Спочатку свято було виразом подяки та вдячності Богу, так само як сім’ї та друзям за матеріальний добробут та добрі стосунки. Але згодом у США та Канаді це свято значною мірою втратило релігійне значення і стало громадянським, загальноприйнятим та загальнонародним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський започаткував в Україні нове свято 9 травня, а День перемоги переноситься.