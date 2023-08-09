В Украине масштабная воздушная тревога: все подробности

Граждан призывают идти в укрытия

Днем 9 августа во всех без исключения областях Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждают об опасности в связи со взлетом российского МиГ-31, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

16:15 На 09.08.23 запланированы полеты экипажей МиГ-31К (авиабаза Саваслейка) в пределах Нижегородской, Рязанской областей рф — мониторинговые паблики.

16:05 В воздушных силах ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытия.

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 августа в Украине два раза за день объявляли тревогу.

Также мы сообщали, что Украина научилась сбивать российские ракеты "Кинжал" и в прошлом месяце уничтожила сразу несколько таких воздушных целей.