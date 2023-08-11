Новая помощь Украине от США: стало известно, какую сумму запросил Байден и на что она пойдет

Президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительное финансирование Украины в размере 20,6 млрд долларов, чтобы помочь ВСУ добиться успехов в контрнаступлении.

Как пишет The Washington Post, 13 миллиардов долларов глава государства хочет передать Киеву в виде новой военной помощи и 8,5 миллиарда долларов в виде дополнительной экономической, гуманитарной помощи и помощи в области безопасности для Украины и других стран, пострадавших от войны.

По данным издания, вопрос финансирования Украины вероятно, окажется самым спорным пунктом во время обсуждений в Конгрессе. Дело в том, что США уже направили более 60 миллиардов долларов помощи Украине, в том числе более 40 миллиардов долларов прямой военной помощи.

При этом журналисты уверены, что лидеры обеих партий в Сенате поддержат просьбу президента. В то же время десятки крайне правых членов Палаты представителей уже заявили, что они будут выступать против любого нового финансирования Украины, в то время как подавляющее большинство республиканцев имеет другое мнение.

"Что вы слышите от законодателей: да, мы должны поддержать это. Но некоторые уже говорят "нет", а некоторые говорят: "Это не может продолжаться вечно", — сказал в комментарии изданию Дуг Хольц-Икин, президент Американского форума действий.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина получила от Британии неанонсированную военную помощь.