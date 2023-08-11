"Если вернем из-за границы 20 тысяч человек – это уже успех" – мэр Мариуполя о перспективе возвращения мариупольцев

Мэр города рассказал в интервью "Телеграфу", откуда взялась такая цифра и как быстро после деоккупации в город будет безопасно возвращаться

Опрос, проведенный Управлением Верховного комиссара ООН, свидетельствует, что украинские беженцы мечтают вернуться домой – такие намерения выражают около 75% опрошенных. В большом интервью "Телеграфу" мэр Мариуполя Вадим Бойченко озвучил свой прогноз о возвращении мариупольцев, и он несколько пессимистичнее. Почему так?

"Мы с немцами и американцами проводили социологическое исследование. Оно говорит: если мы вернем 20% тех, кто сегодня находится за границей, это будет очень хорошо. Если из 120 тысяч человек вернется хотя бы тысяч 20, это уже хороший результат", — отметил глава города.

Вадим Бойченко

Исследования проводились в рамках формирования стратегии Mariupol Reborn, о которой "Телеграф" подробно рассказывал.

Причины – отсутствие безопасности, работы и жилья. Даже когда город будет освобожден, некоторое время просто некуда будет возвращаться. А еще дело в детях.

"В исследовании говорилось о том, что осенью этого года дети пойдут в европейские школы — и все. Пока нам некуда будет возвращать людей, пока мы будем отстраивать город — дети будут расти и получать образование за рубежом. И врастут там корнями", — констатирует Бойченко.

По словам мэра города, после деоккупации должно пройти около двух лет, прежде чем мамам с детьми будет по-настоящему безопасно и комфортно возвращаться в город.

В интервью "Телеграфу" мэр также рассказал о том, как поэтапно будут заселять деоккупированный Мариуполь, о планах относительно Азовстали и возвращению крупного бизнеса:

"86 суток разрушения Мариуполя выльются в 20 лет восстановления" — интервью с мэром города Вадимом Бойченко, ч.I

"Жизни в Мариуполе нет. Россияне все вывозят, как саранча": интервью с мэром города Вадимом Бойченко, ч. II

Ранее "Телеграф" также писал об истории бойца, защищавшего "Азовсталь" до последнего, попал в плен и был освобожден благодаря состоявшемуся обмену.