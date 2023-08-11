"Якщо повернемо з-за кордону 20 тисяч людей – це вже успіх" – мер Маріуполя про перспективу повернення містян

Мер міста розповів у інтерв'ю "Телеграфу", звідки взялась така цифра і коли в місто буде безпечно повертатись після деокупації

Опитування, проведене Управлінням Верховного комісара ООН свідчить, що українські біженці мріють повернутися додому – такі наміри висловлюють близько 75% опитаних біженців. У великому інтерв'ю "Телеграфу" мер Маріуполя Вадим Бойченко озвучив свій прогноз щодо повернення маріупольців, і він дещо песимістичніший. Чому так?

"Ми з німцями й американцями проводили соціологічне дослідження. Воно говорить: якщо ми повернемо 20% тих, хто сьогодні перебуває за кордоном, це буде дуже добре. Якщо із 120 тисяч людей повернеться хоча б тисяч 20, це вже хороший результат", – зазначив очільник міста.

Вадим Бойченко

Дослідження проводились в рамках формування стратегії Mariupol Reborn, про яку "Телеграф" детально розповідав.

Причини – відсутність безпеки, роботи і житла. Навіть коли місто буде звільнено, деякий час просто нікуди буде повертатись. А ще — справа в дітях.

"В дослідженні говорилось про те, що восени цього року діти підуть до європейських шкіл — і все. Поки нам не буде куди повертати людей, поки ми будемо відбудовувати місто — діти ростимуть і здобуватимуть освіту за кордоном. І вростуть там корінням", – констатує Бойченко.

За словами мера міста, після деокупації має пройти близько двох років, перш ніж мама з дітьми буде безпечно і комфортно повертатись до міста.

В інтерв'ю "Телеграфу" мер також розповів про те, як поетапно будуть заселяти деокупований Маріуполь, про плани щодо Азовсталі і повернення великого бізнесу:

"86 діб руйнування Маріуполя виллються у 20 років відбудови" — інтерв'ю з мером міста Вадимом Бойченком, ч.I

"Життя в Маріуполі немає. Росіяни все вивозять, мов сарана": інтерв'ю з мером міста Вадимом Бойченком, ч. II

Раніше "Телеграф" писав про історію бійця, який боронив "Азовсталь" до останнього, потрапив в полон і був звільнений через обмін полонених.