ВСУ добились тактически важного продвижения, враг активизировал наступление под Купянском: свежие карты боев

Украинские воины вынуждают врага перебрасывать силы

Идет 535-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 11 августа украинские войска наступали на трех направлениях и добились тактически значимого продвижения на западе Запорожской области, выйдя на окраину Роботино. Враг активизировал наступление в районе Купянска.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что своими действиями ВСУ вынуждают врага передислоцировать свои силы в западной части Запорожской области. Это может значительно ослабить российскую оборону. То, что россия перемещает свои войска на ключевые участки фронта, приводит к ослаблению ее обороны в целом.

"Дальнейшая деградация обороняющихся российских сил создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв стал потенциально решающим", — отметили аналитики.

В свою очередь оккупанты активизируют наступательные операции к северо-востоку от Купянска, что может отвлечь украинские силы от более важных в оперативном отношении участков фронта.

Российские войска 11 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, в районе Авдеевки, на границе Донецкой и Запорожской областей, на отдельных участках продвинулись.

Луганская и Харьковская области

Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска и продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что враг вел неудачные наступательные действия вблизи Синьковки и Ивановки.

В Минобороны рф заявили, что подразделения Западной группировки войск РФ продолжали наступательные действия на широком фронте на купянском направлении и улучшили тактическую обстановку вблизи Ольшаны и Первомайского.

11 августа российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились. Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Надежды и к югу от Новоселовского.

Донецкая область

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута.

Враг вел наступательные действия вблизи Бахмута и достиг некоторого прогресса. Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что российские войска продвигались на юго-запад по направлению к Берховскому водохранилищу.

Российские войска проводили наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк и немного продвинулись. Геолокационные кадры показывают, что враг незначительно продвинулся к северу от Старомихайловки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Украинские войска продолжали наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и продвинулись 11 августа. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись к Урожайному, а российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контролируют северную половину поселка, в то время как россияне сохраняют контроль над южной его частью.

Генштаб Украины сообщил, что враг без успеха пытался вернуть утраченные позиции к западу от Старомайорского и у Урожайного.

11 августа украинские войска продолжали наступательные операции и продвинулись к окраинам села Роботино на западе Запорожской области. На геолокационных кадрах видно, что украинские войска дошли до подъезда к Роботино.

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска расширили свою зону контроля вдоль фронта шириной в шесть километров и немного вглубь вблизи Роботино.

11 августа украинские силы вели операции в ближних тыловых районах на оккупированном восточном (левом) берегу Херсонской области. 11 августа российский военкор опубликовал кадры, на которых российский солдат утверждает, что украинские силы захватили западную половину Казачьи Лагеря.

Как сообщал "Телеграф", австралийский военный эксперт Мик Райан рассказал, как ВСУ поменяли тактику своего контрнаступления.