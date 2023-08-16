"Жизнь воина оценили в 20 тысяч": суд отпустил подозреваемых в убийстве добровольца в Киеве

У подозреваемых могут быть российские связи

Фигурантов дела об убийстве воина-добровольца батальона "Свобода" Алексея Щербины отпустили под залог.

Об этом сообщает боевой медик батальона "Госпитальеры" Катерина Галушка.

Предыстория: 21 октября 2022 года, в Киеве трое мужчин на автомобиле "Лексус" устроили потасовку с Щербиной из-за дорожного конфликта, а затем достали оружие и открыли огонь на поражение.Воин погиб. Уже на следующий день тройке злоумышленников была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Однако, по данным Галушки, двух фигурантов резонансного дела суд решил отпустить.

"Подозреваемые с огромным криминальным шлейфом и связями с рашкой", — утверждает она.

Слова медика подтверждает и свободовец Андрей Ильенко. Он также раскрывает некоторые детали и утверждает, что Голосеевский суд решил отпустить двух из них под залог "в 20 тысяч долларов".

"То есть особо опасные убийцы с российскими связями будут гулять на свободе, а жизнь добровольца суд оценил в 20 тысяч долларов", — говорин он.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд отменил скандальный приговор по групповому изнасилованию подростка на Закарпатье.